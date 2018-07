Tabelião de Teresina caiu na trama da quadrilha Nem os próprios cartórios estão a salvo. No início do ano passado, um cartório de protestos de Teresina (PI) caiu no golpe e pagou o valor exigido. Neste ano, um tabelionato na Aclimação, zona sul de São Paulo, recebeu o telefonema da quadrilha, mas percebeu o golpe e comunicou o ocorrido ao 1º Cartório de Protestos de São Paulo, de onde teria partido a cobrança.