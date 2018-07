TAC prevê quebra de sigilo telefônico

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pedofilia, os Ministérios Públicos Federal e Estaduais, a Polícia Federal e a ONG SaferNet Brasil assinaram ontem um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com as empresas Claro, Net e Telefônica. Pelo acordo, em casos de suspeita de pedofilia, a quebra de sigilo telefônico poderá ser feita em até 24 horas, se houver risco de violência contra criança ou adolescente, ou em duas horas, quando houver risco iminente de vida para a vítima.

Na avaliação do senador Magno Malta, presidente da CPI, a assinatura do TAC é importante pela possibilidade de multar em R$ 25 mil as empresas que descumprirem o prazo de liberação das informações. "Ao assinar o termo, fechamos um círculo em torno dos criminosos, que vai facilitar a vida das autoridades na hora de estabelecer a punição."

PRORROGAÇÃO DA CPI

O presidente da comissão também informou que apresentou requerimento à Mesa do Senado para a prorrogação das atividades da CPI por mais seis meses. Segundo Malta, a comissão ainda precisa realizar acareações, aprovar propostas legislativas e realizar audiências públicas nos Estados para conscientizar a sociedade sobre o problema da pedofilia.