Tailandesa passa 33 dias em sala com escorpiões

Uma tailandesa passou 33 dias e noites dentro de uma sala com 5 mil escorpiões, quebrando seu próprio recorde. Em 2002, ela passou 32 dias e noites em uma sala com 3,4 mil escorpiões. Conhecida como "Rainha dos escorpiões", Kanchana Ketkaew, de 39 anos, conviveu com os animais em uma sala de 12 m², com paredes de vidro, dentro de um shopping center no balneário turístico de Pattaya. "Ela é muito corajosa, eu não poderia fazer isso. Ela estava chorando outro dia, mas agora está muito mais feliz, quase no fim de seu último dia", disse a turista britânica Jean Reed, que fez questão de acompanhar a saída de Kanchana da sala. A façanha não veio sem sofrimento. Kanchana disse que foi picada 13 vezes, mas parece ser resistente ao veneno dos animais.