Tailândia e Camboja trocam fogo pelo 3o dia na fronteira As tropas da Tailândia e do Camboja entraram em conflito pelo terceiro dia consecutivo neste domingo, na disputada fronteira entre os dois países, com tiros e explosões ecoando através da selva montanhosa por diversas horas, apesar do pedido por um cessar-fogo feito pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.