Tailândia está perto de acordo para corrida de F1 em 2014--mídia

O chefe da Autoridade Esportiva da Tailândia, Kanokphand Chulakasem, encontrou-se com o chefe da F1, Bernie Ecclestone, durante o GP de Cingapura no último fim de semana e ficou acertado, "em princípio", que a Tailândia vai organizar a corrida, de acordo com o Bangkok Post.

"Será uma corrida de rua como em Cingapura e Mônaco. Será uma prova noturna como o Grande Prêmio de Cingapura", disse Chulakasem, segundo o jornal.

Os valores e outros aspectos do acordo ainda seriam finalizados, de acordo com Kanokphand.

O ministro do Turismo e Esporte, Chumpol Silpa-archa, já havia afirmado que o governo arcaria com 60 por cento do custo total do GP e o restante viria de companhias privadas.

Em 2010, mais de 100 mil pessoas assistiram nas ruas a uma exibição do piloto da Red Bull Mark Webber na avenida Rajadamnoen da capital tailandesa.

(Por Amlan Chakraborty em Nova Délhi)