Tailândia: Explosão fatal em local de protestos eleva tensão

Uma explosão perto do Parlamento em Bagcoc, capital da Tailândia, matou uma mulher nesta terça-feira, no mesmo local em que, mais cedo, milhares de manifestantes tinham entrado em choque com a polícia. A explosão, que seria de um carro-bomba, ocorre em um momento de grande tensão no país devido aos intensos protestos contra o governo. Não está claro ainda se a explosão estaria relacionada com os protestos. Os manifestantes querem a renúncia do recém-eleito premiê, Somchai Wongsaat. Mais de uma centena de manifestantes ficaram feridos nesta terça-feira depois que a polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão. O vice-primeiro-ministro, Chavalit Yongchaiydh, renunciou após assumir responsabilidade sobre a ação repressora da polícia. Fantoche Os manifestantes da Aliança do Povo pela Democracia (PAD, na sigla em inglês) acusam o governo de Somchai de ser um fantoche do ex-premiê Thaksin Shinawatra, que havia sido deposto em um golpe militar em 2006 - mas que, segundo a oposição, continua controlando o poder no partido governista, o Partido do Poder Popular (PPP). O PPP chegou ao poder nas eleições gerais de dezembro passado, convocadas pelo regime militar interino que governou o país após o golpe de 2006. Somchai é cunhado de Thaksin, que se mudou para a Grã-Bretanha em julho. Os manifestantes ocuparam prédios do governo nas últimas seis semanas em um protesto pacífico para exigir a renúncia dos integrantes do atual governo. Segundo o correspondente da BBC em Bangcoc Jonathan Head, depois de um mês de relativa calma, os protestos voltaram a ganhar força no final de semana, quando dois líderes do PAD foram presos. O governo de Somchai afirma que quer iniciar negociações com o grupo, mas está defendendo planos polêmicos de emendas constitucionais - uma ação vista com descontentamento pelos integrantes do PAD, que acreditam que as reformas são parte de um plano para levar Thaksin de volta ao poder. Segundo o correspondente, a oposição, formada em grande maioria por ferrenhos defensores da monarquia, acredita que Thaksin e seus aliados teriam a intenção não declarada de transformar a Tailândia em uma república. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.