Tailândia vai extraditar para EUA russo acusado de terrorismo

Bout, de 43 anos, é apelidado de "mercador da morte" e foi a inspiração para o filme hollywoodiano "O Senhor das Armas", com o ator Nicholas Cage. Desde os anos 1990 Bout vem sendo acusado de traficar armas para ditadores e zonas de conflito na África, América do Sul e Oriente Médio.

Ele está numa prisão tailandesa de segurança máxima desde a detenção, em março de 2008, em uma operação conjunta da Tailândia e EUA, durante a qual agentes se passaram por compradores de armas para as Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc).

A Justiça derrubou a decisão tomada em 2009 por uma corte de instância inferior que não reconheceu as Farc como grupo terrorista. No entanto, o tribunal de apelação considerou que o caso é de natureza criminal, e não política, por isso Bout deveria ser entregue para as autoridades norte-americanas dentro de três meses.

A mulher de Bout, Alla, acusou a Tailândia de ter se submetido à pressão dos EUA, um aliado vital do país.

Promotores norte-americanos dizem que os clientes de Bout incluíram o ex-ditador liberiano Charles Taylor e o líder líbio Muamar Gaddafi, e seus negócios ajudaram a alimentar guerras no Afeganistão, Angola, República Democrática do Congo, Libéria, Ruanda, Serra Leoa e Sudão.

Ele nega as acusações, dizendo manter uma empresa legítima no setor de transportes e que no momento da prisão estava em Bancoc para analisar a venda de aviões para a Tailândia. Seu advogado informou que apelará ao governo contra a extradição.

(Reportagem adicional de Steve Gutterman em Moscou)