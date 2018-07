Taiwan emite alertas para forte tempestade tropical

Embora a tempestade seja de um nível mais baixo que o de um tufão, as autoridades de Taiwan estão especialmente em alerta depois que o pior tufão da ilha em 50 anos, também previsto como uma tempestade relativamente fraca, matou 700 pessoas em agosto de 2009.

Isso levou a uma crise política que envolveu a remodelação do gabinete, já que os cidadãos acusaram o governo de reagir com demasiada lentidão à catástrofe.

A tempestade batizada de Namtheun, localizada 50 quilômetros a norte de Taiwan, deverá atingir o norte da ilha no início da quarta-feira, com ventos sustentados de até 65 quilômetros por hora, segundo o Escritório Climático Central em seu site na Internet.

O fenômeno natural passará sobre a capital Taipé e o principal porto da ilha em Keelung, informou o escritório, que também alertou para deslizamentos de terra, queda de pedras e transbordamento de rios.

A tempestade poderá evoluir para tufão de categoria 1, o mais leve na escala que vai de 1 a 5, e chegar à costa sudeste da China, de acordo com o site Risco de Tempestade Tropical.

Tufões atingem regularmente China, Taiwan, Filipinas e Japão no segundo semestre, e ganham força com as águas quentes do oceano Pacífico ou Mar da China Meridional antes de enfraquecer sobre o continente.

(Reportagem de Ralph Jennings)