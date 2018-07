Taiwan planeja ponte ligando uma de suas ilhas à China Taiwan considera construir uma ponte ligando Kinmen, uma de suas afastadas ilhas, à cidade de Xiamen, no sudeste da China, disse no domingo a semi-oficial Agência Central de Notícias, em um sinal de melhoria nos laços. "A idéia, comentada pelos moradores de Kinmen, de construir a ponte entre Kinmen e Xiamen na província chinesa de Fujian também poderia ser discutida", disse a agência, citando o presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou. O governo completará uma proposta até o fim do ano sobre a viabilidade de construção da ponte, teria dito Ma em Kinmen, um ex-campo de batalha conhecido historicamente como Quemoy. Ma, que estava em Kinmen para celebrar o quinquaségimo aniversário da batalha de artilharia entre Taiwan e China, em 1958, também disse que sua administração planeja oferecer vistos para chineses visitando Kinmen para aumentar o intercâmbio turístico. Ma, do Partido Nacionalista, tem promovido políticas para incrementar os laços comerciais com a China, como permitir a visita de mais turistas a Taiwan e aumentar a quantidade de vôos diretos. A China considera Taiwan como uma província rebelde e tem prometido retomá-la até pela força se for necessário. O Partido Nacionalista, ou Kuomintang, fugiu para Taiwan após perder a guerra civil chinesa para os comunistas em 1949. Em 1958, Kinmen foi envolvida numa batalha com a China, que durou 44 dias, nos quais a artilharia chinesa despejou 500 bombas na ilha, disse a Agência Central de Notícias. (Reportagem de Lee Chyen Yee)