Takai, Frejat e Zélia Duncan no Ibirapuera O evento Viva Consul reúne uma extensa programação, com arte teatro e música, a partir das 9h. Destaque para o show de Fernanda Takai, Frejat e Zélia Duncan, que se apresentam com a Orquestra Sinfônica Arte Viva, formada há 12 anos pelo maestro Amilson Godoy. Pq. do Ibirapuera, Portão 3, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n.º; tel.: (11) 3038-0114; 11h. Grátis.