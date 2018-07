Talebã ataca hotel de luxo na capital do Afeganistão

Pelo menos quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas nesta segunda-feira, 14, num ataque suicida cometido em frente a um luxuoso hotel do centro de Cabul. O porta-voz do Ministério de Interior do Afeganistão, Zemarai Bashary, confirmou à Agência Efe o número de vítimas, mas não informou a nacionalidade delas. O ministro noruegês do Exterior estava no Serena na hora do ataque, mas não ficou ferido. No entanto, um de seus assistentes e um jornalista norueguês foram levados para um hospital em Cabul. Uma fonte da Polícia que pediu para não ser identificada já tinha informado à Efe que dois dos mortos eram seguranças do Hotel Serena que fica ao lado do palácio presidencial. Ainda segundo esta fonte, a explosão foi forte, aconteceu dentro do hotel e foi provocada por um suicida que estava a pé. O porta-voz dos talebã Zabeeullah Mujahid disse à Efe que o ataque foi cometido por quatro rebeldes que entraram no estabelecimento e mataram "vários" de seus "clientes estrangeiros". Segundo Mujahid, um talebã acionou os explosivos e outros três atiraram contra hóspedes do hotel. O jornal norueguês "Dagbladet" informou, de Oslo, que um de seus repórteres e outro cidadão de mesma nacionalidade ficaram feridos no atentado. Um porta-voz da milícia Talebã, que governou o Afeganistão até 2001, anunciou que quatro de seus membros, um deles um homem-bomba, atacaram um hotel de luxo popular entre estrangeiros na capital do país, Cabul, nesta segunda-feira. Há informações de que até 12 pessoas morreram no ataque no hotel Serena. O porta-voz, Zadihullah Mujahid, disse à BBC que os quatro homens estavam armados com metralhadoras, granadas e jaquetas explosivas. Um hóspede disse à BBC que houve uma grande explosão seguida de tiros. Como medida de segurança, os hóspedes foram levados às pressas para o porão do prédio. Segurança Muitos trabalhadores estrangeiros costumam ficar hospedados no hotel Serena, que tem um rigoroso sistema de segurança. Em dezembro, o Talebã fez dois ataques com homens-bomba em Cabul, matando 13 pessoas em um dos incidentes. No final de dezembro, um ataque com foguete perto da residência do governador em Cabul matou outras cinco pessoas.