Taleban ataca sedes da ONU e embaixadas em Cabul Militantes do Taleban realizaram uma série de ataques coordenados em Cabul neste domingo, com foco em pelo menos três regiões da capital onde se encontram os prédios do governo do Afeganistão, as embaixadas de países ocidentais e as bases da Organização das Nações Unidas (ONU). Não existem informações de mortes durante o ataque, embora autoridades informaram que pelo menos cinco pessoas ficaram feridas. As forças da ONU informaram, em um comunicado, que pelo menos sete locais estavam sob ataque na capital.