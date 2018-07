Taleban usa escudos humanos contra ofensiva

A ação de tropas dos EUA e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Marjah, no sul do Afeganistão, foi suspensa ontem após militantes do Taleban utilizarem civis como escudos humanos. A nova estratégia de combate idealizada pelo general Stanley McChrystal, comandante das forças dos EUA no Afeganistão, exige que os militares evitem ao máximo realizar operações de risco em regiões nas quais há a presença de civis.

FRUSTRAÇÃO

Mas alguns comandantes aparentemente começaram a se incomodar com a nova ordem. "É uma frustração e um desafio", afirmou o tenente-coronel Cal Worth. "O inimigo sabe da ordem tática e a entende, tendo conhecimento das nossas regras de combate."

Segundo informações oficiais, insurgentes tomaram mulheres e crianças como reféns, obrigando-os a ficar em telhados e janelas de casas que servem como base para os combatentes. A iniciativa, juntamente com bombas de fabricação caseira, impediu o avanço das tropas na cidade. "As minas dos taleban e o medo das baixas entre civis reduzem nossos movimentos", disse o general afegão Moheedin Ghori.

A dificuldade de avanço por causa das restritas normas de combate pôde ser observada ontem, quando vários insurgentes foram vistos disparando contra as tropas de uma casa na qual também estavam civis. "Nossos soldados viram os taleban atirando e depois correndo para a casa, mas como nossos comandantes ordenaram que não disparássemos na direção de civis, deixamos os insurgentes escapar", afirmou o coronel Shireen Shah.

No quinto dia da mais ampla ofensiva militar conjunta desde 2001, as autoridades elevaram para 46 o número de mortos - 30 insurgentes, 4 soldados da Otan, e 12 civis.

AVALIAÇÃO

O presidente dos EUA, Barack Obama, realizaria ontem uma reunião para avaliar os primeiros dias da operação em Marjah. O Paquistão confirmou ontem a captura do principal comandante militar do Taleban, mulá Abdul Ghani Baradar, fortalecendo a estratégia de Obama para a região.