Talita Pugliese: 'nasci na 3ª de carnaval e amo a festa' A modelo Talita Pugliese, de 27 anos, não teve tempo de se preparar para ser destaque da Vai-Vai, mas irá para a avenida do lado do carro alegórico com a camisa da agremiação e onde sua tia, Ivete Pugliese, de 54 anos, estará.