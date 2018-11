TAM atribui atrasos a problemas no aeroporto de Manaus A companhia aérea TAM informou que os atrasos e cancelamentos de seus voos hoje são reflexo, principalmente, dos problemas que enfrenta desde segunda-feira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM). De acordo com a empresa, as manifestações dos sindicatos dos aeroviários e aeronautas realizadas em alguns aeroportos brasileiros nesta manhã não afetaram suas operações. Os aeronautas são os profissionais que tripulam os voos (comissários, pilotos e copilotos) e os aeroviários são aqueles que atuam em solo, como mecânicos e pessoal de check-in.