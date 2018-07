TAM cancela 12 voos em razão de nuvem de vulcão A TAM cancelou 12 voos nacionais na tarde de hoje em razão do deslocamento das nuvens de cinzas do vulcão Puyehue, no sul do Chile, para a região do Sul do Brasil. A Gol informou que não houve cancelamentos nos voos e que opera normalmente desde às 10h30 de ontem.