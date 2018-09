TAM cancela voo e passageiros reclamam de tratamento Passageiros de um voo da TAM que sairia na manhã de ontem de Nova York com destino a São Paulo reclamam do atendimento prestado pela companhia aérea após o cancelamento da viagem. Segundo informaram os passageiros, o voo JJ 8083 da TAM estava pronto para decolar quando a tripulação informou que a aeronave estava com problemas. Após uma hora e meia de espera ainda dentro do avião, os passageiros foram informados que o voo sofreria atraso de cinco a oito horas.