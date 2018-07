TAM cancela voos para Argentina por causa de greve

SÃO PAULO - A empresa aérea TAM comunicou nesta sexta-feira, 14, que teve seus voos de e para a Argentina prejudicados por causa da greve dos funcionários da empresa estatal Intercargo, única prestadora de serviços de manuseio de bagagens nos aeroportos de Ezeiza e Aeroparque, em Buenos Aires.

Pelo menos oito voos foram cancelados. A TAM afirmou que está em contato com as autoridades locais para resolver a situação. A empresa orienta aos passageiros entrarem em contato com a central de atendimento ao cliente para mais informações ou para remarcar suas passagens, caso necessário.

Os seguintes voos foram cancelados: JJ8001 Buenos Aires/Ezeiza - Rio de Janeiro/Galeão 6h30, JJ8007 Buenos Aires/Ezeiza - São Paulo/Guarulhos 6h45, JJ8009 Buenos Aires/Ezeiza - São Paulo/Guarulhos 9h10, JJ8010 São Paulo/Guarulhos - Buenos Aires/Ezeiza 10h40, JJ8012 Rio de Janeiro/Galeão - Buenos Aires/Ezeiza 9h32, JJ8018 São Paulo/Guarulhos - Buenos Aires/Ezeiza 14h20, JJ8020 Porto Alegre - Buenos Aires/Aeroparque 12h26, JJ8021 Buenos Aires/Aeroparque - Porto Alegre 15h05.