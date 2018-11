TAM cancela voos para Londres em razão da neve A TAM Linhas Aéreas informou que cancelou todos os voos do domingo e desta segunda-feira, com origem nos aeroportos de Guarulhos (SP) e Tom Jobim/Galeão (RJ) com destino a Londres. Os voos saindo da capital inglesa para o Brasil, ontem, também foram cancelados. O motivo é a neve que atingiu a cidade europeia.