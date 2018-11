TAM cancela voos para Londres em razão de nevasca A TAM Linhas Aéreas informou que cancelou todos os voos de hoje e amanhã, com origem nos aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, e Tom Jobim/Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Londres. Os voos saindo da capital inglesa para o Brasil, neste domingo, também estão cancelados. O motivo é a nevasca que atinge a cidade europeia.