TAM cancela voos para Nova York por chegada do furacão Irene

Três voos que partiriam de São Paulo e um do Rio de Janeiro para a cidade norte-americana no sábado e no domingo foram cancelados, além de dois voos de NY para SP e outros dois para o Rio.

"A TAM está prestando a assistência necessária aos passageiros afetados por essas alterações. Eles serão reacomodados nas próximas opções de voos disponíveis, após a normalização da situação", informou a companhia em comunicado.

O furacão Irene, o primeiro da temporada do Atlântico a atingir os EUA, já causou efeitos nesta sexta na Costa Leste dos EUA, ameaçando uma área onde vivem 55 milhões de pessoas -- sendo 8 milhões só em Nova York.

Há previsão de fortes ventos na noite de sábado ou na manhã de domingo. A prefeitura de NY determinou a retirada de mais de 250 mil pessoas e se prepara para tirar todos os transportes públicos de circulação -- duas medidas inéditas causadas pela aproximação do furacão Irene.

A Delta e a American Airlines também cancelaram voos do Rio de Janeiro e de São Paulo para Nova York no fim de semana em consequência do furacão.

(Por Pedro Fonseca)