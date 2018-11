TAM diz que falta de luz em pista impediu pouso no Rio Uma aeronave da empresa aérea TAM, que iria pousar no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, desistiu da operação na noite de ontem quando encontrou uma das pistas de pouso sem iluminação, afirmou a companhia. Segundo a TAM, o voo 3259, que decolou às 16h25 de Recife tendo como destino a capital fluminense, mudou a rota para o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, onde pousou às 20h30.