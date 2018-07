TAM e Gol cancelam voos para Argentina e Uruguai A companhia aérea TAM informou que os voos da manhã desta segunda-feira com destino para Buenos Aires, na Argentina, foram cancelados em razão da nuvem de cinzas do vulcão chileno Puyehue. A empresa Gol também cancelou os voos da manhã de hoje para Buenos Aires e Rosário, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai, pelo mesmo motivo.