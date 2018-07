TAM e Gol cancelam voos para o Chile A TAM informou que os voos com destino ou origem para Santiago, capital do Chile, foram cancelados por causa do terremoto que atingiu aquele país na madrugada deste sábado. Conforme comunicado da empresa, foram cancelados os voos JJ8029 (Santiago/Guarulhos); JJ8026 (Guarulhos/Santiago); JJ8027 (Santiago/Guarulhos); e JJ8028 (Guarulhos/Santiago).