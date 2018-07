TAM e Gol retomam voos para Região Sul e Montevidéu

Segundo as duas empresas, os voos para as cidades do Sul do País também estão normalizados. As informações são das centrais de atendimento. Nos últimos dias, os voos na região e nos países vizinhos foram suspensos devido às cinzas do vulcão chileno Puyehue.

Do total de voos domésticos agendados nos aeroportos brasileiros até 11 horas, 9,5% foram cancelados e 40% decolaram com pelo menos meia hora de atraso. Entre 10h e 11h, porém, o índice de atraso havia recuado para 18,3%.

No aeroporto de Florianópolis, 81,3% dos voos partiram com atraso até as 11 horas de hoje. Do total de voos agendados, 12,5% foram cancelados. Em Curitiba, os atrasos atingiram 61,2% dos voos e 12,2% foram cancelados. Em Porto Alegre, 36,8% dos voos decolaram pelo menos 30 minutos após o horário previsto e 7,9% foram cancelados.

Com relação ao total de decolagens internacionais nos aeroportos brasileiros, 10,3% foram canceladas até 11h e 24,4% sofreram atrasos.