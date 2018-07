TAM informa sobre cancelamento de voos para os EUA

O comunicado da empresa ressalta que "cancelou alguns voos de e para Nova York, nos Estados Unidos, no domingo (28) e nesta segunda-feira, seguindo as recomendações das autoridades locais, que suspenderam as operações do aeroporto internacional John F. Kennedy por causa da passagem do furacão Sandy pela região".

O comunicado da TAM também orienta os clientes com bilhetes para aquele destino a entrar em contato com a Central de Atendimento da empresa antes de se dirigir ao aeroporto para verificar a condição de seus voos ou para remarcá-los. Os números são: 4002-5700 (capitais) e 0800-570-5700 (demais localidades)."