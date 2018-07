TAM pagará indenização de R$ 6 mil por atraso de 15h O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a TAM Linhas Aéreas a pagar indenização no valor de R$ 6 mil, por danos morais, a um passageiro que teve de esperar quase 15 horas por um voo, em julho de 2007. Devido ao atraso, Rafael Baptista de Assumpção, que seguia do Rio de Janeiro para Florianópolis, com escala em São Paulo, perdeu um compromisso profissional, além de seu bônus de vendas.