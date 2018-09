TAM pede desculpas por problemas em voo de NY

A passageira que fez a reclamação e que pediu para que seu nome não fosse revelado, queixou-se do período de 1h30 que permaneceu no avião, mas a companhia explicou que os passageiros foram mantidos a bordo enquanto havia possibilidade de realizar o voo após os trabalhos de manutenção, o que acabou não se confirmando. Também houve queixas sobre a não devolução das bagagens quando os passageiros foram enviados a um hotel nas proximidades do aeroporto norte-americano. Segundo a empresa, isso ocorreu "para garantir sua segurança e evitar maiores transtornos aos passageiros com a movimentação de malas entre o aeroporto e o hotel".

A empresa também desmentiu a informação de que duas garotas menores de idade, que viajavam desacompanhadas, teriam ficado sem o legal atendimento. A empresa informou que não havia menores desacompanhados no voo. Sobre alegada ausência de representantes da companhia no hotel, a TAM respondeu que dois funcionários acompanharam os passageiros até o local, onde permaneceram até 19h, e que eles só se retiraram depois de telefonemas aos quartos para informar que o voo estava reprogramado para este domingo.

Os passageiros embarcaram nesta manhã no voo extra JJ 9374, que decolou às 12h39 (hora local) com destino a São Paulo, com pouso previsto no aeroporto de Guarulhos às 23h29 (hora local).