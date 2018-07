TAM realiza manutenção não programada em avião Passageiros do voo JJ 3410 da TAM, entre Vitória (ES) e o Galeão, no Rio de Janeiro, foram desembarcados da aeronave pouco antes da decolagem na manhã deste sábado. A companhia aérea ainda não informou as razões que levaram a aeronave a passar por uma manutenção não programada, tampouco quanto tempo será necessário para concluir a avaliação sobre o ocorrido.