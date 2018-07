TAM retoma voos para Porto Alegre e Florianópolis Os voos da companhia aérea TAM para os aeroportos de Porto Alegre e Florianópolis foram retomados hoje. Ontem, 12 voos de e para esses aeroportos foram cancelados por conta do deslocamento das nuvens de cinzas vulcânicas causadas pela erupção do vulcão Puyehue, no sul do Chile. Devido aos cancelamentos de ontem, nove voos foram cancelados nesta manhã.