Tambaqui ou pirarucu O novo cardápio do Dui privilegia uma raridade nas mesas paulistanas: os peixes de rio. São três opções de principais, como as costelas de tambaqui com purê de banana da terra, farofa de farinha d'água e molho de açaí (R$ 51; foto). Al. Franca, 1.590, Jd. Paulista, 2649-7952. 19h30/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h30/16h30 e 19h30/1h; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª). Cc.: todos.