Também as adultas

Um tribunal americano acaba de entrar com uma ação proibindo novamente o uso de verbas federais para pesquisas com células-tronco embrionárias (CTE). Inacreditável, depois que os cientistas americanos festejaram o fim das restrições do governo Bush na era pós-Obama. Que bom que estamos no Brasil. Coincidentemente, o Diário Oficial publicou na semana passada nota confirmando que as pesquisas com CTE foram definitivamente aprovadas no País, embora já soubéssemos disso desde maio de 2008. Os argumentos dos que se opõem são sempre os mesmos: não podemos destruir vidas ou só as células-tronco adultas têm aplicação clínica.

Desde a liberação dessas pesquisas, as dificuldades dos cientistas em conseguir linhagens de CTE a partir dos embriões congelados confirmam aquilo de que desconfiávamos: a maioria deles não tem potencial nem para gerar células, quanto mais uma vida humana. Isso se fossem implantados em útero, o que não vai acontecer nunca por vontade expressa dos seus genitores. Como falar de destruir uma vida que nunca será vida?

Existe também o argumento de que células adultas podem ser reprogramadas e voltar a se comportar como embrionárias. São as células IPS, do inglês induced pluripotent stem cells. Mas será que são mesmo iguais às embrionárias? No último congresso internacional de células-tronco, em São Francisco, o cientista japonês Shinya Yamanaka, que descobriu as células IPS, mostrou pesquisas defendendo a capacidade das células IPS de se comportar como as embrionárias sem causar tumores. Sugeria também a criação de um banco público com essas células, que poderia servir a toda a população. É uma aposta futurística, mas, se fosse possível, seria como um supermercado onde você escolheria uma linhagem compatível com você e encomendaria um fígado, um rim, um coração.

Mas eis que o americano George Daley acabou, pelo menos parcialmente, com meu entusiasmo. Ele mostrou os resultados de pesquisas suas recém-publicados na Nature. Daley observou em camundongos que as IPS guardam a memória de onde foram retiradas. Células reprogramadas a partir do fígado preferem se diferenciar em células hepáticas, as de neurônios preferem formar células nervosas e assim por diante. Ainda serão necessárias pesquisas com as verdadeiras CTE para aprendermos a controlá-las. É por isso que a maioria dos cientistas que trabalha com células-tronco defende a liberdade para continuar pesquisando.

Mas não pense que não gostamos das células adultas. Elas têm mostrado resultados interessantes e, para algumas patologias, talvez estejam mais próximas da aplicação clínica que as CTE. Nossa equipe tem se dedicado a descobrir qual é a vocação de cada uma. Estamos particularmente interessados na regeneração de tecido muscular em pacientes afetados por doenças neuromusculares que causam fraqueza progressiva e irreversível. São células-tronco retiradas de tecido adiposo, cordão umbilical, polpa dentária, trompa descartada em operação de laqueadura e até sangue menstrual. Aproveitamos todos os descartes biológicos. Será que também guardam a memória de onde vieram?

Para responder a essa questão comparamos células-tronco obtidas de tecido adiposo (descartado em lipoaspirações) e de cordão umbilical (o tecido, não o sangue). Essas células foram injetadas em camundongos com distrofia semelhante à doença humana. Em laboratório, tanto as de tecido adiposo como as do cordão se diferenciaram em células musculares quando cultivadas em condições especiais. Mas, ao injetá-las na veia caudal dos camundongos, ambas se dirigiram aos músculos afetados, mas só as de tecido adiposo conseguiram formar células musculares. Será que guardavam na memória que enquanto viviam no tecido adiposo estavam em contato direto com o tecido muscular?

E qual foi o efeito clínico? Os animais que receberam células de tecido adiposo melhoraram seu desempenho. A surpresa é que os que receberam células de cordão, embora não apresentassem melhora, também não pioraram. No fim estavam significantemente melhores que os controles não injetados. Outra boa notícia é que elas não foram rejeitadas mesmo sem o uso de imunossupressão. Se células humanas não são rejeitadas por camundongos, talvez também não o sejam quando transplantadas de uma pessoa para outra, o que seria o melhor dos mundos. Esses resultados foram assuntos de tese de doutorado de Natassia Vieira e Eder Zucconi e vão ser publicados em breve na revista stem cells@reports and reviews.

Há aqueles que me acusam de não querer trabalhar com as células-tronco adultas. Sempre defendi as pesquisas com células-tronco embrionárias e adultas. Está aí a prova. Precisamos investigar todas as células, todas as possibilidades. Não podemos fechar nenhuma porta.

MAYANA ZATZ É PROFESSORA TITULAR DE GENÉTICA HUMANA E DIRETORA DO CENTRO DE ESTUDOS DO GENOMA HUMANO DA USP