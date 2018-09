Também no Brasil cresce a notificação de reação adversa Em 2008, a Anvisa recebeu 1.057 notificações de reações adversas graves a medicamentos. Em 2009, o número saltou para 1.944 e, em 2010, para 2.871. A agência atribui o crescimento de 171% às estratégias adotadas para estimular as notificações, entre elas a resolução que obriga os laboratórios a informar a ocorrência de efeito adverso e programas de capacitação de profissionais de saúde. Quem quiser comunicar reações adversas pode contatar o fabricante do fármaco ou procurar uma farmácia notificadora (veja a relação de SP em www.crfsp.org.br).