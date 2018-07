Tamoios e Castello têm maiores congestionamentos

Na Castello Branco, às 15 horas, eram dois os pontos de congestionamento provocados pelo excesso de veículos, com um total de 26 quilômetros de trânsito lento: na região de Barueri, do quilômetro 30 ao 46, e na região de Itu, do 55 ao 65. As informações são da CCR Viaoeste.

O sistema Anchieta-Imigrantes opera no sistema 2 x 8, com seis pistas da Imigrantes e duas da Anchieta liberadas sentido São Paulo e as outras duas da Anchieta rumo ao litoral. O trânsito é normal nas duas rodovias, segundo a concessionária Ecovias.

Mas quem trafega no litoral pela rodovia Rio-Santos encontra lentidão para sair das principais praias paulistas, como São Sebastião e Bertioga. O DER informou que há lentidão do km 190 ao km 193, no trecho entre as duas cidades.

Outra rodovia com lentidão é a Fernão Dias, que Liga São Paulo a Belo Horizonte, que tinha 8 quilômetros de congestionamento por volta das 15 horas. O trecho congestionado fica na altura do quilômetro 36, sentido capital paulista, entre Atibaia e Terra Preta por causa do tráfego intenso. No sentido Minas Gerais, o trânsito era intenso na região de Betim, entre os quilômetros 495 e 500.

Na Presidente Dutra, o tráfego é intenso na chegada à capital paulista, com 2 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 204 e 206. Na Ayrton Senna, o tráfego é normal.

A concessionária Autopista Régis Bittencourt informava que, às 14 horas, o trânsito na rodovia que liga São Paulo a Curitiba (PR) era normal.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes tem tráfego intenso, mas sem pontos de congestionamento no trecho administrado pela CCR Autoban. Na Bandeirantes, o tráfego de caminhões entre os quilômetros 48 e 23, sentido São Paulo, é proibido, como ocorre todos os domingos.