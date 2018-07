Tamoios fecha nesta terça-feira para obras de duplicação A Rodovia dos Tamoios terá um trecho interditado totalmente a partir do meio-dia desta terça-feira para detonação de rocha, como parte das obras de duplicação. Segundo o Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), a interdição será feita no trecho entre os km 12 e 16,6. A previsão é que a pista seja liberada no mesmo dia, até as 14h.