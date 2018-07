Tamoios terá trechos interditados para duplicação

As interdições ocorrem entre as 12h e 14h dos dias 19 e 21 de junho, em ambos os sentidos, para operação de desmonte de rochas, necessário às obras de duplicação do Trecho de Planalto. Os trabalhos de detonações estão previstos para ocorrer entre as 12h e 13h, nos dois dias.

Segundo a Dersa, a primeira intervenção será no km 16, em Jambeiro, e a segunda, em Paraibuna, no km 37,4. A interdição é necessária para garantir a segurança dos usuários da rodovia e moradores da região durante os desmontes, informa a companhia.

Os motoristas podem optar por trafegar pelas rotas alternativas na região, entre elas a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), Rodovia Rio-Santos (SP-055) e a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125).

De acordo com a Dersa, apesar de a programação das detonações estar confirmada para os dias e horários anunciados, a operação pode ser adiada em caso de condições meteorológicas desfavoráveis ou de problemas técnicos.