Tampa de bueiro causou acidente de Barrichello, diz Williams

Em nota, a equipe disse que suas investigações apontaram o problema ocorrido na curva dois, perto da praça do Cassino.

"Quando o carro de Rubens passou sobre a tampa do bueiro, ela girou e acertou a roda traseira esquerda, causando um defeito", afirmou a equipe, que teve seus dois carros acidentados na corrida mais tradicional da categoria.

A Williams disse que o incidente foi relatado à FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

O carro de Barrichello girou depois de bater no guard-rail, parando na contramão. Para sair rápido do cockpit, o brasileiro atirou o volante na pista, e a peça acabou sendo abalroada pelo indiano Karun Chandhok, da HRT. O acidente provocou a entrada na pista do safety car, que voltaria outra vez 12 voltas depois, também por causa de uma tampa de bueiro.

A Williams disse que a batida de Nico Rosberg na primeira volta, no túnel, foi causada por um defeito na asa dianteira, após toque em outro carro.

(Reportagem de Alan Baldwin)