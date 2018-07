Tanques sírios matam 13 civis em cerco a Homs, dizem ativistas

No Cairo, o chefe da Liga Árabe disse que a organização estava muito preocupada com a violência na Síria e pediu a Damasco que cumprisse as medidas acordadas nesta semana com os países árabes para proteger civis.

Pelo menos 89 civis foram mortos em Homs desde terça-feira por forças que tentam acabar com os protestos contra o presidente Bashar al-Assad.

"Prédios inteiros foram destruídos pelo fogo dos tanques. O pão acabou e as pessoas que são atingidas nas ruas estão morrendo dos ferimentos no local porque ninguém pode alcançá-las", disse um ativista local.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que três manifestantes foram feridos a tiros por forças de segurança na cidade de Dael, no sul do país, acrescentando que quatro milicianos pró-Assad foram mortos em combates com desertores do exército perto da cidade de Khan Sheikhoun, ao norte de Homs.

O governo sírio diz que militantes islâmicos e grupos armados apoiados por estrangeiros mataram 1.100 membros das forças de segurança desde o início do levante, em março, contra os 41 anos do governo da família Assad e de seu partido Baath.

As Nações Unidas dizem que mais de 3.000 pessoas morreram nos distúrbios.

A Síria não permite a presença da maioria dos jornalistas estrangeiros, o que dificulta a verificação independente dos acontecimentos.

Em Homs, o bombardeio ficou concentrado em Bab Amro, um bairro residencial pobre afastado do centro, onde insurgentes e um número cada vez maior de desertores do exército se refugiaram, disseram residentes.