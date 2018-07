TANTA TULIPA A bela voz, o carisma e as letras fofas e nada bobas de Tulipa Ruiz em 'Efêmera' encantaram o Brasil. Ela volta ainda melhor em 'Tudo Tanto', que estreia ao vivo hoje (7) e sábado (8). Auditório Ibirapuera (800 lug.). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 2 do Parque do Ibirapuera. 3629-1014. Hoje (7) e sáb. (8), 21h. R$ 10/R$ 20 (esgotados). Cc.: todos. Cd.: todos.