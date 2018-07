Tarantino falha - e filmes brasileiros decepcionam

E Quentin Tarantino não virá mais ao Brasil, para a cerimônia de encerramento do Festival do Rio, com Bastardos Inglórios. Uma nota da distribuidora do filme no País, divulgada ontem, anuncia que Tarantino está estressado, por conta das múltiplas viagens que tem feito em função do filme. Ele se desculpa, mas riscou o Brasil de sua agenda. O festival perde um de seus principais atrativos, mas segue adiante com o que ainda tem a oferecer.

Foram três dias apenas, de Première Brasil, até agora e a verdade é que o que parecia uma grande seleção vem se revelando um tanto decepcionante. Não que faltem atrativos aos filmes exibidos, mas nenhum é grande, exceto o de Karim Ainouz e Marcerlo Gomes, Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. O documentário sobre o diplomata Sérgio Vieira de Mello, Um Brasileiro no Mundo, mostra que se trata de um personagem extraordinário. Merecia um filme melhor do que o que lhe dedicou o diretor Greg Barker. O formato é meio de documentário de TV, mas é difícil resistir à emoção de momentos como a fala dos familiares, principalmente a mulher de Sérgio.

Radical como experiência autoral, o novo filme de Suzana Amaral, Hotel Atlântico, marca mudança de rumo na obra da diretora. Depois de duas abordagens do universo feminino - em A Hora da Estrela e Uma Vida em Segredo -, Suzana voltou-se para o mundo masculino, a partir do livro de João Gilberto Noll. Seu filme tem coisas fortes - a entrega do elenco, a intensidade das cenas de sexo -, mas desconcerta sem a contrapartida de instigar. O debate, de qualquer maneira, foi muito interessante e Suzana reafirmou sua disposição de ousar. Se quisesse fazer filmes facilmente compreensíveis, ela estaria filmando com Xuxa, provocou.

Diretor de curtas premiados - até em Cannes, Esmir Filho também exibiu seu primeiro longa na mostra competitiva da Première Brasil. Is Famosos e os Duendes da Morte foi filmado no interior do Rio Grande do Sul. Aborda o universo adolescente, que tanto atrai o diretor, investigando novas mídias e formas de comunicação, como a internet. É um filme descolado, com um visual inventivo - e fotografia deslumbrante -, mas é discutível que permaneça muito tempo com o espectador. Você vê, aprecia as qualidades, mas fica com gosto de densidade zero. É o contrário do filme do norte-americano Marc Webber, que também estréia no longa, após uma carreira nos clipes, com 500 Dias com Ela. Mais um filme sobre o amor, dividido em capítulos, que vão e vem ao sabor das exigências dramáticas, contando a história de Joseph Gordon-Lewitt, que se apaixona por Zoey Deschanel, mas ela não quer um relacionamento "sério". Ele projeta suas ansiedades, ela fica muitas vezes na retranca. O ponto do filme é a mudança de expectativa de Hordon-Lewitt, a sua passagem do conceito do destino a unir dois corações para o acaso. É um belo filme e uma surpresa. Webber conseguiu fazer filme moderno, mistura de A Primeira Noite de Um Homem (que é citado) com Todas as Mulheres do Mundo, que ele provavelmente não conhece.

Outra atração internacional do Festival do Rio é o filme coreano de Boong Joon-ho, Mother. Em Cannes, em maio, havia um filme coreano na competição e foi o decepcionante Tenho Sede, de Chan-wook Park. O melhor estava na mostra Un Certain Regard - é a história dessa mãe que investiga assassinato, para tentar livrar o filho da acusação feita contra ele. O diretor é o mesmo de O Hospedeiro, onde o monstro que irrompia nas águas poluídas da baía de Seul virava metáfora para que Joon-ho falasse de relações familiares. Aquele era um filme de grande orçamento, centrado em personagens masculinas. Movido pelo desejo de mudar - de se contradizer, o mesmo que move Suzana Amaral, confessou a cineasta brasileira em seu encontro com o público -, ele optou por um filme de pequeno orçamento e uma personagem feminina. A figura dessa mãe coragem é inesquecível, como o público poderá confirmar em breve, na Mostra de São Paulo.