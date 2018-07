Tarde de domingo com sol na capital paulista

No fim da tarde, a quantidade de nuvens aumenta por causa da propagação de áreas de instabilidade que se formam no interior do Estado paulista podendo provocar, no período da noite, pancadas de chuva em pontos isolados da Grande São Paulo e capital.

A próxima semana deve começar com tempo nublado, termômetros na casa dos 14ºC ao amanhecer e 24ºC no período da tarde. As chuvas retornam de forma isolada e com curta duração em alguns bairros e cidades da Grande São Paulo entre a partir do fim da tarde, elevando assim o potencial para a formação de alagamentos.

Na terça-feira, o tempo volta a ficar mais aberto, com poucas nuvens e predomínio de sol ao longo do dia. As temperaturas ficam variam entre mínimas de 16ºC e máximas de 26ºC. As informações são do CGE.