Tarde de domingo será de Sol em São Paulo

Conforme as estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a temperatura média registrada no começo da tarde era de 28ºC. A umidade atingia 50%. De acordo com os meteorologistas do CGE, a máxima esperada para hoje estaria próxima dos 33ºC.

Nos próximos dias, as condições do tempo não mudam. Os dias terão muito Sol, calor e chuva na forma de pancadas no fim das tardes. As mínima devem oscilar entre 20ºC e máxima de 33ºC.