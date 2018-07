Tarde tem pancadas isoladas de chuva na Capital Uma chuva fraca atingiu pontos isolados da capital paulista no começo da tarde deste sábado. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a chuva passageira começou na região da Lapa, na zona oeste, e vai se dirigindo para a zona norte de São Paulo. A tarde vai se manter quente, com variação de nebulosidade e pancadas isoladas de chuva. Mais para o final da tarde e início da noite, as pancadas poderão ser fortes em alguns bairros da Capital. A temperatura máxima deve superar os 32ºC. No domingo, o tempo será bem parecido com o de hoje, com sol e calor e pancadas isoladas de chuva. O tempo começa a mudar entre a segunda e a terça-feira de Carnaval, quando a propagação de uma frente fria pelo oceano ameniza o calor e provoca chuvas mais generalizadas especialmente no leste paulista, incluindo a Capital e Grande São Paulo.