Target corta 475 empregos nos EUA após cyberataque

A varejista tem um efetivo total global de 361 mil funcionários e emprega cerca de 14 mil na sua sede e escritórios relacionados em Minnesota.

A notícia veio apenas algumas semana após empresa projetar fracos resultados da temporada de fim de ano, durante a qual foi vítima de um cyberataque no qual foram roubados cerca de 40 milhões de números de cartões de pagamento e dados pessoais de 70 milhões de consumidores.

No começo do ano, a varejista cortou a projeção para o quarto trimestre, em parte devido às vendas mais fracas do que o esperado, após as reportagens sobre o cyberataque.

"Acreditamos que estas decisões, embora difíceis, são ações certas, à medida que continuamos a nos focar em transformar nosso negócio", disse a porta-voz da Target, Molly Snyder.