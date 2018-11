Tarifa de metrô e trens sobe para R$ 3 no dia 12 em SP A tarifa do Metrô e dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vai subir para R$ 3,00 a partir do dia 12 (domingo da semana que vem). O aumento, de R$ 0,10 - ou 3,5% -, é menor do que a inflação registrada nos últimos 12 meses pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador que determina o valor do reajuste.