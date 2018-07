Tarifa de ônibus de Porto Alegre será reduzida

A tarifa do transporte coletivo de Porto Alegre deve cair de R$ 2,85 para R$ 2,80 na próxima quinta-feira, 4, depois da aprovação, pela Câmara de Vereadores, da isenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para as empresas do setor.

Apresentado pelo Executivo, o Projeto de Lei Complementar foi votado na madrugada desta terça-feira, 2, obtendo 34 votos favoráveis e um contrário. A alíquota que vinha sendo aplicada era de 2,5%. O prefeito em exercício Sebastião Melo (PMDB) sancionou o projeto durante a manhã. O prefeito José Fortunati (PDT) chega de Brasília à noite e deve decretar a redução nesta quarta-feira, 3.

Em março, a tarifa chegou a ser reajustada de R$ 2,85 para R$ 3,05, mas voltou ao valor anterior por decisão da Justiça em análise de ação movida pelos vereadores Pedro Ruas e Fernanda Melchiona, ambos do PSOL.