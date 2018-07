Tarifa de ônibus sobe em 3 regiões metropolitanas de SP A Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado anunciou ontem reajustes nos preços das viagens de ônibus intermunicipais de três regiões metropolitanas do Estado - São Paulo, Campinas e Baixada Santista. Os aumentos entram em vigor na segunda-feira e irão pesar no bolso de mais de dois milhões de passageiros que utilizam esse transporte diariamente. O reajuste médio das tarifas será de 7,45% em São Paulo, 8,60% na Baixada Santista e 9,18% em Campinas. As tarifas de 13 linhas do corredor metropolitano ABD de São Paulo (São Mateus-Jabaquara), por exemplo, passarão de R$ 2,30 para R$ 2,55. Em Campinas, a linha 694 (Hortolândia-Campinas), uma das mais movimentadas da região, terá o valor reajustado de R$ 2,30 para R$ 2,60. Já na Baixada Santista, a linha 900 (São Vicente-Santos) irá de R$ 2,60 para R$ 2,80. Segundo o governo, as mudanças nos preços acompanham o aumento de custos com óleo diesel, lubrificantes e mão-de-obra.