O reajuste considera aumento de custos como os do salário dos rodoviários, de 7,5%, e do óleo diesel, de 13,25%. O Bloco de Luta pelo Transporte Público, que defende transporte subsidiado, foi às ruas protestar contra a decisão do Comtu na quarta-feira e vai promover uma assembleia popular para discutir novas mobilizações na segunda-feira.