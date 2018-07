Tarifa do metrô será discutida só em 2014, diz Alckmin Um dia após enviar à Assembleia Legislativa a proposta de orçamento do Estado para 2014, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta terça-feira, 01, não ser possível garantir o congelamento das tarifas de trem e metrô a R$ 3 no ano que vem, quando deve disputar a reeleição.