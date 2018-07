Tarifas de ônibus e metrô devem subir juntas em SP Pela primeira vez, o reajuste da tarifa dos ônibus, do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) deve ocorrer no mesmo dia ou, ao menos, em datas bastante próximas. Ambas serão no mês de junho, anunciaram nesta quinta-feira o prefeito Fernando Haddad (PT) e o governador Geraldo Alckmin (PSDB), em evento em Itaquera, na zona leste da capital.